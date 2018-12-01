2018-12-01T11:11:37+03:00
Спорт

ХК «Торпедо» сыграет с московским «Динамо»

Матч начнется сегодня в 16:30 во дворце спорта «Нагорный»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» сразится с московским «Динамо» 1 декабря в 16:30 на льду культурно-развлекательного комплекса «Нагорный». Об этом сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба.

- Матчи сегодняшних соперников традиционно привлекают огромное внимание болельщиков. "Торпедо" и "Динамо" стояли у истоков отечественного хоккея, начиная с 1946 года, - говорится на сайте клуба. - Приезд в Нижний Новгород столичных гостей всегда вызывал ажиотаж и пристальное внимание. Обыграть столицу для гордых горьковчан всегда было делом чести.

По данным организаторов, в предстоящем поединке вам помогут представители всей нашей дружной хоккейной семьи: жизнерадостные талисманы Торрик, Виктория и Тоша, обворожительные девушки из самой красивой группы поддержки КХЛ "Torpedo Stars" и талантливые аквагримеры.

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