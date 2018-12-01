Говядина и яблоки подешевели в Нижегородской области

1 Дек. 09:49 2018-12-01T09:49:15+03:00

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За период с 19 по 26 ноября в Нижегородской области снизились цены на целый ряд продуктов питания. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области со ссылкой на Нижегородстат.

В частности, за неделю снизились цены на говядину на 1,7% - с 331,6 до 326 рублей за килограмм, на подсолнечное масло на 3,8% - со 100 до 96,3 рублей, на яблоки на 2,5% - с 74,6 до 72,7 рублей за килограмм. Одновременно с этим с 19 ноября в Нижегородской области снизились цены на вермишель, морковь и лук.

К слову, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов в Нижегородской области на 6,2% меньше среднероссийского показателя.

- От доступности и качества продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской области. Важно и то, что с успешным развитием сельского хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – В связи с этим прошу региональное правительство изыскать дополнительные средства на поддержку сельского хозяйства.