2018-11-30T18:17:35+03:00
Общество

Мэрия Нижнего Новгорода готова в суде отстаивать право выбора единственного поставщика школьного питания

С 1 декабря детей по-прежнему будет кормить ЕЦМЗ и ТД «Народный»
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Согласно итогам конкурса по выбору единого организатора детского питания, победу одержал МП «Единый центр муниципального заказа» и ТД «Народный», которые и раньше занимались поставками школьного питания. И, начиная с 1 декабря, они вновь приступают к своим обязанностям. Об этом сообщила пресс-служба администрации нижнего Новгорода со ссылкой на директора департамента образования Елену Платонову.

ФАС Нижегородской области пытается оспорить итоги конкурса. Однако в департаменте образования заявили, что готовы отстаивать свою позицию в суде.

- Подготовка документов по постановлению №1848 велась при активной консультационной поддержке регионального УФАС. Кроме того, пакет документов по конкурсным процедурам был отправлен для правовой и антикоррупционной оценки в городскую прокуратуру. Все замечания обоих органов были учтены. Вызывает удивление тот факт, что оценка регионального и федерального ФАС не совпадает, - подчеркнула пресс-секретарь администрации города Бэла Рубинштейн.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря