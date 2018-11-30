Мэрия Нижнего Новгорода готова в суде отстаивать право выбора единственного поставщика школьного питания

30 Нояб. 18:17 2018-11-30T18:17:35+03:00

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Согласно итогам конкурса по выбору единого организатора детского питания, победу одержал МП «Единый центр муниципального заказа» и ТД «Народный», которые и раньше занимались поставками школьного питания. И, начиная с 1 декабря, они вновь приступают к своим обязанностям. Об этом сообщила пресс-служба администрации нижнего Новгорода со ссылкой на директора департамента образования Елену Платонову.

ФАС Нижегородской области пытается оспорить итоги конкурса. Однако в департаменте образования заявили, что готовы отстаивать свою позицию в суде.

- Подготовка документов по постановлению №1848 велась при активной консультационной поддержке регионального УФАС. Кроме того, пакет документов по конкурсным процедурам был отправлен для правовой и антикоррупционной оценки в городскую прокуратуру. Все замечания обоих органов были учтены. Вызывает удивление тот факт, что оценка регионального и федерального ФАС не совпадает, - подчеркнула пресс-секретарь администрации города Бэла Рубинштейн.