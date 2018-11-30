На пост заместителя главы Нижнего Новгорода претендует восемь человек

30 Нояб. 17:48 2018-11-30T17:48:06+03:00

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Экспертная комиссия оценила проекты кандидатов на должность заместителя главы Нижнего Новгорода, который будет курировать образование, культуру и спорт. В итоге было выбрало восемь претендентов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на портал «Команда правительства Нижегородской области».

Всего же заявки на участие в конкурсе подали 41 кандидат. Согласно правилам участия в «Защите проектов», они должны были предоставить материалы выступления до 26 ноября, но в установленный срок презентации представили только 16 участников.

По результатам отборочных и оценочных процедур в следующий этап прошли восемь кандидатов: Сачкова Любовь Александровна, Беагон Роман Яковлевич, Ильина Наталья Павловна, Казаков Андрей Александрович, Кирьякова Светлана Евгеньевна, Смирнов Сергей Николаевич, Колганов Андрей Анатольевич и Михайленко Дина Владимировна.

Теперь участникам предстоит пройти этап глубинной диагностики с участием специалистов ВШГУ РАНХиГС при президенте РФ. После чего будут выбраны три-пять человек, которые будут приглашены на личное собеседование с мэром Владимиром Пановым.