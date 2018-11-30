2018-11-30T17:38:26+03:00
Общество

Батутный центр «Невесомость» празднует свой третий день рождения

В честь праздника в батутном центре будет проходить специальная программа
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Батутный центр «Невесомость» отмечает свой третий день рождения и приглашает деток различных возрастов и уровня подготовки, а также их родителей на увлекательные занятия спортом! Но не обычным спортом, а тем, который подарит заряд бодрости, энергии, удовольствия процессом и результатом.

В батутном центре Невесомость 79 батутов (три из них олимпийские), две огромные поролоновые ямы, детский лабиринт (целых три этажа), баскетбольные кольца и мячи, волейбол на батутах, зона настольных игр – аэрохоккей и настольный футбол.

2 декабря в честь дня рождения батутного центра будет проходить праздничная программа. Гостей ждут выступления танцевальных команд, фокусник с кроликом, шоу мыльных пузырей с погружением, акробатический номер на воздушных полотнах, аквагрим, показательное выступление академии бокса и в завершение вечера шоу барабанов и праздничный торт. В течении всего мероприятия будут разыгрываться призы и подарки.

Стоимость посещения в будни 300 рублей, в выходные и праздничные дни – 500 рублей (безлимит).

Адрес: г.Нижний Новгород, Верхнепечерская 7Б, ТЦ Олимп.

Телефон: 262-25-06.

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