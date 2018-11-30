Около 150 заявок поступило в ИС «Антиснег» от нижегородцев

30 Нояб. 17:26 2018-11-30T17:26:34+03:00

Больше всего обращений поступило в Ленинский, Канавинский и Советский районы

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Информационная система «Антиснег», которая была запущена в ноябре этого года, стал аочень популярна у нижегородцев. По данным на 16.30 30 ноября от жителей города поступило 149 обращений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Самыми активными оказались жители Ленинского, Канавинского и Советского районов. От них поступило самое большое количество заявок.

В информационной системе «Антиснег» ведется учет выполненных заявок. Все 100 процентов отработаны только в Автозаводском районе. Его догоняет Ленинский район и Канавинский районы, где выполнено 97 и 94 процентов соответственно. Далее идут Нижегородский район. Здесь коммунальщики справились только с 70 процентами заявок, Сормовский – 67 процентов отработанных заявок и Приокский район – 60 процентов выполненных пожеланий жителей. Московский район смог выполнить лишь половину заявок. Хуже всего справляется Советский район – всего 43 процента выполненных заявок нижегородцев.