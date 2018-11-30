2018-11-30T17:11:46+03:00
Общество

Нижегородская область занимает второе место в ПФО по количеству допущенных кандидатов в «Лидеры России»

Подведены итоги второго блока тестирования дистанционного этапа конкурса управленцев
Юлия ДАНЧЕНКО
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Второй блок тестирования дистанционного этапа конкурса «Лидеры России» завершен. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По итогам первых двух тестовых блоков допуск к нему получили 15 046 конкурсантов, в том числе 87 иностранных граждан, которые представляют 18 стран. Участники из Нижегородской области составили 17,69 процентов от всех участников Приволжского федерального округа.

Теперь участникам конкурса предстоит пройти третий этап конкурса — тест управленческого потенциала, который пройдет со 2 по 4 декабря. По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, в прошлом году к третьему блоку тестов были допущены 12,5 тысяч человек. В этом году участников на три тысячи человек больше.

Конкурсанты, которые покажут лучшие результаты, встретятся в региональных полуфиналах. Они будут проходить в январе-феврале 2019 года. Финал «Лидеров России» состоится в марте.

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