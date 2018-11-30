2018-11-30T16:47:42+03:00
Общество

Антон и Виктория Макарские снимут передачу о Нижегородской области

Актеры посетят Нижний Новгород, Дивеево, Саров и Макарьевский монастырь
Юлия ДАНЧЕНКО
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Знаменитая актерская пара Антон и Виктория Макарские в скором времени приедут в Нижний Новгород. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и НХП Нижегородской области.

Но приедут они сюда не праздности ради, а для того, чтобы снять передачу о Нижегородской области. Нашему региону будет посвящена серия проекта «Святыни России».

Первый день съемок, которые начнутся 3 декабря. Антон и Виктория проведут в Нижнем Новгороде. Они расскажут о Нижегородском кремле, побывают в соборе Михаила Архангела, где находится прах Козьмы Минина, прокатятся по канатной дороге. А потом двинутся дальше. Съемки планируется провести в Дивееве, Сарове и в Свято-Троицком Макарьевском Желтоводском монастыре.

Для съемок проекта были выбраны 14 субъектов Российской Федерации. Каждому региону посвящена отдельная серия, продолжительностью 52 минуты.

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