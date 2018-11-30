Глеб Никитин: В ближайшие шесть лет Нижегородская область получит на благоустройство больше 10 миллиардов рублей

30 Нояб. 16:34 2018-11-30T16:34:30+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги конкурса «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Поскольку конкурсная комиссия оценивала участников летом, поэтому, как отметил Глеб Никитин, по сути это итоги работы муниципальных властей за 2017 год.

- В 2017 году большинство муниципалитетов занимались благоустройством за счет местных бюджетов и грантов. Сегодня мы оцениваем именно эту работу и инициативы местных властей, - сказал Глеб Никитин.

Кроме того, губернатор добавил, что в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», с учетом федеральных конкурсов и софинансирования, Нижегородская область в ближайшие шесть лет получит больше 10 миллиардов рублей на благоустройство. И, по словам Глеба Никитина, муниципалитеты тоже смогут претендовать на эти деньги в рамках нацпроекта. С учетом этого будут изменены критерии оценки участников областного смотра-конкурса», - сообщил Глеб Никитин на подведении итогов.