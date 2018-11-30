К 800-летию Нижнего Новгорода появится набор юбилейных марок

30 Нояб. 16:28 2018-11-30T16:28:00+03:00

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К 800-летию Нижнего Новгорода в городе должен появится набор юбилейных почтовых марок. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с народным художником Российской Федерации, почетным членом Российской академии художеств Владимиром Никоновым, которая состоялась 30 ноября.

- Это одна из самых значимых дат в стране в 2021 году. Мы предоставим все необходимые документы в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, чтобы такая работа была организована, - отметил Глеб Никитин.

Владимир Никонов, который является автором сувенирных знаков и наград ИППО, блока почтовых марок и юбилейного знака к 150-летию со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны, обещал помочь в реализации этой идеи и добавил, что гашение юбилейных марок будет торжественным событием.