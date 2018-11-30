Андрей Богданов стал гендиректором ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
Андрей Богданов назначен генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
- Согласно решению компании «ЛУКОЙЛ» и в рамках реализации программы ротации руководящего состава организаций генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Алексей Коваленко продолжит работу в Группе «ЛУКОЙЛ» и возглавит нефтеперерабатывающий завод S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. в Румынии.
СПРАВКА «КП»:
Андрей Богданов закончил Пермский политехнический институт и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
С 1994 по 1998 год работал на различных должностях в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». С января 1998 года занимал различные должности на АООТ «Нижегороднефтеоргсинтез». В 2008 г был назначен заместителем генерального директора по производству ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», в 2011 году – Генеральным директором АО «ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛ» в Румынии.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации, наградами Компании «ЛУКОЙЛ», в том числе ему присвоено Почетное звание «Заслуженный работник Компании».