Дети-инвалиды бесплатно посетят аквапарк в Кстове

30 Нояб. 14:12 2018-11-30T14:12:55+03:00

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Благотворительная акция «Новогодний подарок», посвященная Международному Дню инвалида, состоится в аквапарке «Атолл» в понедельник, 3 декабря 2018 года – в этот день аквапарк смогут бесплатно посетить 50 детей-инвалидов с сопровождающими их взрослыми, получить сладкие подарки и пообедать в кафе аквапарка. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Акция проводится уже третий год при поддержке депутата Заксобрания Нижегородской области Алексея Коваленко и компании «ЛУКОЙЛ».

Для детей-инвалидов посещение аквапарка – это настоящий праздник с купанием в бассейнах, катанием с горок и массой положительных эмоций, которых так немного в повседневной жизни. Все дети любят водные развлечения, а для детей-инвалидов вода - это еще и один из методов реабилитации.

«Новогоднее чудо!» – так звучит основной девиз акции, именно это и ставится главной целью мероприятия – подарить детям с ограниченными возможностями безграничную радость в этот день и яркий новогодний сюрприз!

Аквапарк посетят группы Кстовской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида и Центра внешкольной работы С. А. Криворотовой.