2018-11-30T14:12:55+03:00
Общество

Дети-инвалиды бесплатно посетят аквапарк в Кстове

Акция проводится при поддержке компании «ЛУКОЙЛ»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Благотворительная акция «Новогодний подарок», посвященная Международному Дню инвалида, состоится в аквапарке «Атолл» в понедельник, 3 декабря 2018 года – в этот день аквапарк смогут бесплатно посетить 50 детей-инвалидов с сопровождающими их взрослыми, получить сладкие подарки и пообедать в кафе аквапарка. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Акция проводится уже третий год при поддержке депутата Заксобрания Нижегородской области Алексея Коваленко и компании «ЛУКОЙЛ».

Для детей-инвалидов посещение аквапарка – это настоящий праздник с купанием в бассейнах, катанием с горок и массой положительных эмоций, которых так немного в повседневной жизни. Все дети любят водные развлечения, а для детей-инвалидов вода - это еще и один из методов реабилитации.

«Новогоднее чудо!» – так звучит основной девиз акции, именно это и ставится главной целью мероприятия – подарить детям с ограниченными возможностями безграничную радость в этот день и яркий новогодний сюрприз!

Аквапарк посетят группы Кстовской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида и Центра внешкольной работы С. А. Криворотовой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря