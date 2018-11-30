30 Нояб. 12:09 2018-11-30T12:09:52+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наградил победителей регионального конкурса «Все – звезды!» в четверг, 29 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Награды победителям были вручены в номинациях «Лучшая программа» и «Лучший проект». В первой номинации победителем стала программа «Интеграционные мастерские социальной занятости для людей с ментальными нарушениями» НРОО «Верас». В номинации «Лучший проект» оказалось сразу четыре победителя: «Дом удивительных людей» Фонда содействия реализации равных возможностей «Открытые двери», «Мечты сбываются: велоспорт для незрячих» НРОО «Перспектива», открытие групп подготовки детей с синдромом Дауна к детскому саду, а также школе «Классное открытие» Нижегородской областной общественной организации инвалидов «Инновационный центр: в XXI век с 21 хромосомой», «Сияние» и «Школа пациента для людей, живущих с ВИЧ» Благотворительного фонда «СТЭП».

- Интерес к конкурсу увеличивается – мы начинали всего с 34 заявок, а в этом году их было уже 130. Все проекты нижегородских НКО вызывают настоящее восхищение, - отметил Глеб Никитин.

Награждение победителей регионального конкурса «Все-звезды!» прошло в рамках форума «Добро соседства». Кроме того, Глеб Никитин принял участие в региональном съезде социально ориентированных НКО Нижегородской области.

- По количеству волонтеров и организаций, побед и грантов Нижегородская область на лидирующих позициях, - рассказал Глеб Никитин. – Сейчас в регионе около 18 тысяч официальных волонтеров, но реальное количество тех, кто участвует в движении намного больше. Уже реализовано более 435 проектов.