В Нижнем Новгороде сгорел автомобиль

30 Нояб. 11:24 2018-11-30T11:24:58+03:00

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Днем 29 ноября на Московском шоссе в Нижнем Новгороде загорелся автомобиль «Нива Шевроле». Об этом сообщает МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило в 13.13. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений автомобиль уже полностью полыхал. В результате Нива площадью три квадратных метра сильно обгорела.

В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано четыре спасателя и одна единица техники.

Причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

Всего же 29 ноября поступили сообщения о шести пожарах, произошедших в Нижегородской области, один из которых произошел в Нижнем Новгороде. Огнем повреждены два строения и четыре транспортных средства. Причиной четырех пожаров стала неисправность электрооборудования транспортного средства, одного – неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода, причиной еще одно пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.