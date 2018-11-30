2018-11-30T11:18:13+03:00
Общество

Глеб Никитин встретился с ведущими нейрохирургами России

Академики пообещали уделять особое внимание развитию нейрохирургического центра на базе больницы №39
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочее совещание с ведущими нейрохирургами России в четверг, 29 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участниками совещания стали: президент Ассоциации нейрохирургов России, академик РАН Александр Коновалов, главный внештатный нейрохирург Минздрава России, академик РАН Владимир Крылов, директор ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Бурденко» Минздрава России, академик РАН Александр Потапов, главный внештатный нейрохирург Минздрава России по ПФО Леонид Кравец, а также ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России Николай Карякин. Темой совещания стали вопросы развития нейрохирургии в Нижегородской области.

- Мне сегодня удалось побеседовать сразу с тремя академиками, и это был очень интересный и полезный диалог. У нас в регионе есть серьезная школа и традиции, заложенные Александром Фраерманом. Мы и сейчас лидируем в ПФО по объему проводимых нейрохирургических операций, - отметил Глеб Никитин, добавив, что с академиками достигнута договоренность уделять особое внимание развитию нейрохирургического центра на базе больницы №39 в Нижнем Новгороде.

Глеб Никитин и Владимир Крылов также договорились о проведении в Нижегородской области медицинского образовательного форума «Университетская клиника».

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