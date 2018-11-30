2018-11-30T11:13:00+03:00
Общество

У двух нижегородцев изъято более шести килограммов наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Юлия ДАНЧЕНКО
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У двоих нижегородцев 27 и 28 лет сотрудники полиции изъяли наркотики и психотропное вещество, общая масса которых составляла более шести килограммов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура Нижегородской области признала законным решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления «участие в преступном сообществе (преступной организации)».

По версии следствия, нижегородцы вступили в преступное сообщество, которое было создано в интернете неустановленным лицом не позднее 9 сентября 2018 года. После чего под руководством неизвестного лица через тайниковые закладки они получили наркотики, которые хранили у себя, собираясь продать.

Сотрудники полиции изъяли все запрещенные вещества. И сейчас двум нижегородцам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей и ограничением свободы до одного года.

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