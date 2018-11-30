У двух нижегородцев изъято более шести килограммов наркотиков
У двоих нижегородцев 27 и 28 лет сотрудники полиции изъяли наркотики и психотропное вещество, общая масса которых составляла более шести килограммов. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Прокуратура Нижегородской области признала законным решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления «участие в преступном сообществе (преступной организации)».
По версии следствия, нижегородцы вступили в преступное сообщество, которое было создано в интернете неустановленным лицом не позднее 9 сентября 2018 года. После чего под руководством неизвестного лица через тайниковые закладки они получили наркотики, которые хранили у себя, собираясь продать.
Сотрудники полиции изъяли все запрещенные вещества. И сейчас двум нижегородцам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей и ограничением свободы до одного года.