При покупке автомобиля в салоне «Нижегородец» теперь можно расплатиться банковской картой

30 Нояб. 10:43 2018-11-30T10:43:02+03:00

К оплате принимаются не только дебетовые, но и кредитные карты

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В рамках партнерства Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк и ГК «Нижегородец» реализована возможность безналичной оплаты при покупке автомобиля в автосалоне по адресу: Нижний Новгород, ул. Ларина, 28Б.

Безналичный способ оплаты имеет ряд бесспорных преимуществ: во-первых, это безопасно и помогает избежать рисков, связанных с транспортировкой крупной суммы денег; во-вторых, выгодно – при оплате картой Сбербанка начисляются бонусы СПАСИБО, а в случае использования карты с кешбэком – вернется процент от покупки, который можно будет потратить, к примеру, на автоаксессуары. К оплате принимаются не только дебетовые, но и кредитные карты.

- В случае, когда предстоит дорогостоящая покупка, гораздо надежнее воспользоваться безналичным способом оплаты. Нет необходимости заранее снимать большую сумму в банкомате, не нужно переживать о дополнительных мерах безопасности. Банковская карта - удобный и надежный платежный инструмент, который позволит сэкономить ваше время и избавит от лишних усилий, - прокомментировал заместитель председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Олег Ходус.