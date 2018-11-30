2018-11-30T10:43:02+03:00
Общество

При покупке автомобиля в салоне «Нижегородец» теперь можно расплатиться банковской картой

К оплате принимаются не только дебетовые, но и кредитные карты
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В рамках партнерства Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк и ГК «Нижегородец» реализована возможность безналичной оплаты при покупке автомобиля в автосалоне по адресу: Нижний Новгород, ул. Ларина, 28Б.

Безналичный способ оплаты имеет ряд бесспорных преимуществ: во-первых, это безопасно и помогает избежать рисков, связанных с транспортировкой крупной суммы денег; во-вторых, выгодно – при оплате картой Сбербанка начисляются бонусы СПАСИБО, а в случае использования карты с кешбэком – вернется процент от покупки, который можно будет потратить, к примеру, на автоаксессуары. К оплате принимаются не только дебетовые, но и кредитные карты.

- В случае, когда предстоит дорогостоящая покупка, гораздо надежнее воспользоваться безналичным способом оплаты. Нет необходимости заранее снимать большую сумму в банкомате, не нужно переживать о дополнительных мерах безопасности. Банковская карта - удобный и надежный платежный инструмент, который позволит сэкономить ваше время и избавит от лишних усилий, - прокомментировал заместитель председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Олег Ходус.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря