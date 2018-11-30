2018-11-30T10:33:10+03:00
Общество

Отделение МФЦ в Канавинском районе меняет свой адрес

В новом помещении центр начнет работать 3 декабря
Юлия ДАНЧЕНКО
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Отделение МФЦ в Канавинском районе переезжает. Об этом сообщает пресс-служба администрация Нижнего Новгорода.

Начиная с 3 декабря, Многофункциональный центр будет размещаться в ТЦ «Рио»: Московское шоссе, дом №12.

В связи с переездом, 1 и 2 декабря канавинское отделение МФЦ в старом здании на улице Литвинова, дом№ 12/26 будет работать в укороченном режиме. 1 декабря жители смогут только лишь получать документы, обратившись в МФЦ с 10.00 до 13.00.

Кроме того, нижегородцам нужно быть готовым к тому, что с 3 по 10 декабря возможны сбои в работе канавинского МФЦ. Связано это с тестированием оборудования в режиме реальной работы.

Напомним ранее сообщалось, что в ТЦ «РИО» будет работать МФЦ для бизнеса. Как уточнил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, из 37 окон приема и выдачи документов в МФЦ в Канавинском районе шесть – для юридических лиц.

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