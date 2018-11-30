Нижегородская область получит 5,3 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение»

30 Нояб. 09:41 2018-11-30T09:41:19+03:00

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В ходе совещания с ведущими нейрохирургами России, которое проходило в нижнем Новгороде 29 ноября, губернатор Нижегородской области заявил, что в 2019-2021 годах регион получит 5,3 миллиардов рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- По данным на сегодняшний день на реализацию нацпроекта в 2019—2021 годах из федерального бюджета область получит 5,3 миллиарда рублей, в том числе в 2019 году — 1,6 миллиардов рублей, — сообщил Глеб Никитин.

Средства, выделенные из федерального бюджета, помогут работе санитарной авиации, а также приобрести 14 передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям отдаленных и малочисленных населенных пунктов. Кроме того, на эти средства планируется создать и отремонтировать ряд фельдшерско-акушерских пунктов, переоснастить два региональных сосудистых центра и 15 первичных сосудистых отделения оборудованием для ранней медицинской реабилитации. Также в Нижегородской области будет создана сеть из 12 центров амбулаторной онкологической помощи.

Более того, по словам Глеба Никитина, наш регион стал одним из лидеров по уровню одобренных заявок. На сегодняшний день Нижегородская область заняла пятое место в России и второе по ПФО.