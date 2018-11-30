2018-11-30T09:41:19+03:00
Общество

Нижегородская область получит 5,3 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение»

Нижегородская область - один из лидеров по уровню одобренных заявок
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ходе совещания с ведущими нейрохирургами России, которое проходило в нижнем Новгороде 29 ноября, губернатор Нижегородской области заявил, что в 2019-2021 годах регион получит 5,3 миллиардов рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- По данным на сегодняшний день на реализацию нацпроекта в 2019—2021 годах из федерального бюджета область получит 5,3 миллиарда рублей, в том числе в 2019 году — 1,6 миллиардов рублей, — сообщил Глеб Никитин.

Средства, выделенные из федерального бюджета, помогут работе санитарной авиации, а также приобрести 14 передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям отдаленных и малочисленных населенных пунктов. Кроме того, на эти средства планируется создать и отремонтировать ряд фельдшерско-акушерских пунктов, переоснастить два региональных сосудистых центра и 15 первичных сосудистых отделения оборудованием для ранней медицинской реабилитации. Также в Нижегородской области будет создана сеть из 12 центров амбулаторной онкологической помощи.

Более того, по словам Глеба Никитина, наш регион стал одним из лидеров по уровню одобренных заявок. На сегодняшний день Нижегородская область заняла пятое место в России и второе по ПФО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря