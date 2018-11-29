2018-11-29T17:59:03+03:00
Происшествия

В Нижегородской области столкнулись две иномарки: пострадавших четверо

Столкновение «Тойоты» с «Мерседесом» произошло утром 28 ноября
Анастасия НАЗАРОВА
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Автомобильная авария произошла на 10 км трассы Выездное-Дивеево-Сатис в Арзамасском районе 28 ноября в 10:00. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

35-летний водитель автомобиля «Тойота» пошел на обгон, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу. А там врезался в «Мерседес бенц».

В результате столкновения пострадали четыре человека, в том числе водитель «Тойоты».

41-летний мужчина, управлявший «Мерседесом» тоже получил ушибы.

У 37-летнего пассажира «Тойоты» диагностирован вывих костей правого предплечья и локтевого сустава, а у 32-летнего пассажира той же машины - ушибы. После осмотра все пострадавшие были отпущены домой. Госпитализация никому не понадобилась.

Напомним, 28 ноября во дворе жилого дома в Нижнем Новгороде под колесами автомобиля оказалась 2-летняя девочка.

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