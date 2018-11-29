2018-11-29T16:03:56+03:00
Происшествия

Житель Дзержинска задержан за попытку дачи взятки полицейскому

Ранее его судили за имущественные преступления
Анастасия НАЗАРОВА
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Уголовное дело возбуждено в отношении 56-летнего мужчины, подозреваемого в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие). Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Установлено, что 27 ноября 2018 года подозреваемый, находясь на приеме у начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Дзержинске, дал ему взятку в размере 20 тысяч рублей за покровительство и бездействии при незаконном вывозе песка.

Взяточника поймали за руку сотрудники того же отдела совместно со следователями. Вину в содеянном он признал, а позже раскаялся.

Сообщается, что ранее задержанный был осужден за совершение имущественных преступлений. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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