На улицах Сормовского района выявлено 80 неработающих фонарей
Восемьдесят неработающих фонарей обнаружено на улицах Сормовского района в ходе рейда 28 ноября. Информация о некоторых передана муниципальному предприятию «Инженерные сети» для возобновления их работы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Специалисты проверили работу фонарей на Юбилейном бульваре, вдоль проспекта Кораблестроителей, в нескольких скверах, а также на улицах Карпинского, Культуры, Коминтерна, Баренца и других.
Неосвещенными оказались участки вдоль магистральной дороги по улице Энгельса, в районе школы №141 и около домов №30, 32 по улице Вождей революции. Отметим, что всего в районе 8353 уличных фонаря.
Глава Сормова Дмитрий Сивохин напомнил, что выездные проверки освещенности территории района проводятся два раза в месяц.
- Считаю, что одна из первостепенных задач - обеспечить стопроцентное освещение на автомобильных дорогах. Кроме того, необходимо обеспечить освещением и придомовые территории, чтобы жителям было комфортно, - заключил Сивохин.