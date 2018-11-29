На улицах Сормовского района выявлено 80 неработающих фонарей

29 Нояб. 15:31 2018-11-29T15:31:27+03:00

МП «Инженерные сети» поручено с этим разобраться

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Восемьдесят неработающих фонарей обнаружено на улицах Сормовского района в ходе рейда 28 ноября. Информация о некоторых передана муниципальному предприятию «Инженерные сети» для возобновления их работы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Специалисты проверили работу фонарей на Юбилейном бульваре, вдоль проспекта Кораблестроителей, в нескольких скверах, а также на улицах Карпинского, Культуры, Коминтерна, Баренца и других.

Неосвещенными оказались участки вдоль магистральной дороги по улице Энгельса, в районе школы №141 и около домов №30, 32 по улице Вождей революции. Отметим, что всего в районе 8353 уличных фонаря.

Глава Сормова Дмитрий Сивохин напомнил, что выездные проверки освещенности территории района проводятся два раза в месяц.

- Считаю, что одна из первостепенных задач - обеспечить стопроцентное освещение на автомобильных дорогах. Кроме того, необходимо обеспечить освещением и придомовые территории, чтобы жителям было комфортно, - заключил Сивохин.