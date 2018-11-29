2018-11-29T14:50:47+03:00
Общество

Глеб Никитин наградил почетных граждан Нижегородской области

Церемония награждения состоялась в начале заседания регионального Заксобрания
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил медали и удостоверения почетного гражданина семи жителям региона. Церемония награждения открыла заседание Законодательного собрания Нижегородской области в четверг, 29 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Звание «Почетный гражданин Нижегородской области» получили:

- генеральный директор ЗАО «Пивоваренный завод Лысковский» Валерий Агафонов;

- главный врач ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородская областная клиническая больница имени Семашко», заслуженный врач России Роман Зайцев;

- председатель колхоза имени Куйбышева в Городецком районе, заслуженный работник сельского хозяйства РФ Евгений Кочетов;

- первый заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ, директор филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИ измерительных систем имени Юлия Седакова» Андрей Седаков;

- президент Палаты адвокатов Нижегородской области, председатель президиума Нижегородской областной коллегии адвокатов Николай Рогачев;

- президент ГК «Приволжье», заслуженный строитель России, Почетный консул Австрийской Республики в Нижнем Новгороде Юрий Титов;

- заместитель гендиректора Союза «ТПП Нижегородской области» Александр Цапин.

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