Будущее здания Банка Рукавишниковых обсудили в Нижнем Новгороде

29 Нояб. 11:37 2018-11-29T11:37:18+03:00

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Концепцию развития Банка Рукавишникова обсудили в Нижнем Новгороде 27 ноября 2018 года. В обсуждении приняли участие и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов, министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов и министр культуры Надежда Преподобная. Свое видения развития здания презентовали руководители московского дизайн-завода FLACON.

Напомним, весной 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил создать в торговом доме «Банка Рукавишниковых» Центр творческих индустрий. Сейчас ведется активная работа по выполнению данного поручения – собираются различные предложения по использованию здания, проводятся мероприятия.

- Например, в День народного единства здесь прошла программа «Искусство объединяет». Мы посмотрели, как нижегородцы реагируют на площадку, и можем сказать, что интерес к месту весьма велик, - отметил Александр Югов.

Планируется, что до конца 2018 года дизайн-завод FLACON сформирует модели финансирования кластера, способы его функционирования и организации деятельности, после чего губернатору Нижегородской области будут предложены варианты формирования центра.