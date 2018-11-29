2018-11-29T11:18:47+03:00
Общество

Первый региональный центр «серебряного» волонтерства открылся в Нижнем Новгороде

В дальнейшем подобные центры должны появиться во всех районах области
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Первый региональный центр «серебряного» волонтерства торжественно открылся в Нижнем Новгороде в среду, 28 ноября 2018 года. Его открытие стало возможным благодаря победе нижегородской общественной организации «Забота» во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров «серебряного» волонтерства. В дальнейшем подобные центры для людей старшего поколения планируют открыть в каждом районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Поздравляю нижегородцев с победой в конкурсе и запуском проекта! – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Я уверен, что центр серебряного волонтерства будет очень востребован у жителей региона – ведь все мы знаем, что ощущение собственной необходимости лучше всего укрепляет здоровье. Я сам всегда с удовольствием общаюсь с нижегородцами старшего поколения и получаю от них массу полезной информации.

Всего на конкурс президентских грантов по «серебряному» волонтерству было подано 164 заявки из 64 субъектов России. В результате победителями стали 15 организаций. Они получили не только гранты на открытие центров, но и методическую и организационную поддержку для запуска своих проектов.

- Люди старшего возраста сегодня многое знают, умеют и могут делать, и их помощь может пригодиться везде, где есть потребность в волонтерстве. Например, когда мы обучили компьютерной грамотности шесть тысяч пенсионеров, то поняли, какой это громадный человеческий ресурс, - рассказала директор НРОО «Забота» Наталья Симонова.

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