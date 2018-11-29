2018-11-29T10:43:12+03:00
Происшествия

В Нижем Новгороде узбек получил 8 лет колонии за попытку продажи героина

23-летнего мужчину задержали по пути на улицу Пешкова, где он собирался делать "закладки"
Анастасия НАЗАРОВА
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В Московском районе Нижнего Новгорода осужден 23-летний узбек, пытавшийся продать героин. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, расследование уголовного дела завершено в октябре 2018 года.

Установлено, что 14 марта мужчине стало известно о местонахождении «оптового тайника» с наркотическим средством. Он приехал туда и забрал сверток с героином.

Позже, находясь в квартире по улице Павла Орлова, наркосбытчик расфасовал наркотик в свертки, чтобы впоследствии продать, и поехал на такси на улицу Пешкова для подготовки «закладок».

Такси остановили сотрудники ДПС. При осмотре машины они обнаружили 15 свертков с героином общей массой более 32 грамм, а также пачку из-под сигарет с 20 свертками с тем же наркотиком массой более 40 грамм.

В ходе обыска в квартире наркопродавца внутри колпачка люстры обнаружено и изъято еще 38 свертков с запрещенным веществом массой более 76 грамм.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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