Нижегородские полицейские поймали похитителя канализационных люков

29 Нояб. 10:03 2018-11-29T10:05:08+03:00

Сейчас проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений

Изменить размер текста: A A

В областном центре задержан 39-летний похититель канализационных люков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В конце сентября 2018 года мужчина похитил две крышки люков канализационных колодцев на улице Пятигорского в Нижнем Новгороде. Размер причиненного ущерба владельцу люков оценивается в 8032 рубля.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ранее судимый подозреваемый находится под стражей. Сейчас полицейские устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Нижнем Новгороде пойманы угонщики отечественного авто. Во время задержания молодые люди признались, что чужая машина понадобилась им, чтобы добраться до места жительства.

Сообщалось также, что в Ленинском районе областного центра задержан угонщик велосипеда стоимостью 7 тысяч рублей. Транспортное средство он продал на местном рынке.