Нижегородские школьники покажут свои знания на олимпиаде СФУ

29 Нояб. 10:00 2018-11-29T10:00:24+03:00

Присоединиться к ней можно до 14 января 2019 года

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От 6 до 10 дополнительных баллов на вступительных экзаменах получат победители олимпиады «Бельчонок» Сибирского федерального университета. Принять участие в ней организаторы предлагают и школьникам из Нижнего Новгорода.

Отборочный этап стартовал в октябре и продлится до 14 января 2019 года. Традиционно он проходит в дистанционном режиме. Чтобы побороться за призовые места, участникам необходимо зарегистрироваться на сайте СФУ и выполнить онлайн-задания.

Задачи по биологии и обществознанию доступны ученикам 9-11 классов, по химии — 8-11 классов, по физике — 7-11 классов, а по математике и информатике — всем школьникам, со 2 по 11 класс. Те, кто отличится на отборочном этапе, пройдут в финальный тур, который состоится сразу в нескольких городах.

Каждый год СФУ собирает на олимпиаде способных школьников со всей России. В прошлом учебном году в интеллектуальных состязаниях приняли участие 16 тысяч ребят из 40 регионов страны. Особые условия на вступительных экзаменах получили 80 обладателей лучших результатов.

Напомним, Сибирский федеральный университет входит в ТОП-15 высших учебных заведений страны, является участником «Проекта 5-100». В нем обучается 35 тысяч студентов, преподают 3 тысяч штатных сотрудников и несколько сотен приглашенных профессоров из ведущих университетов России, США и Европы. В 2019 году для абитуриентов предусмотрят около 6 тысяч бюджетных мест.