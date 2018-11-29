2018-11-29T09:56:42+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде мужчины угнали автомобиль, чтобы добраться до дома

Угонщики находятся под подпиской о невыезде
Анастасия НАЗАРОВА
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Полицейские поймали угонщиков автомобиля в приволжской столице и вернули машину законному владельцу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Минувшей осенью в отдел полиции обратилась женщина, которая заявила, что неизвестные угнали ее отечественный автомобиль, припаркованный около одного из домов по улице Краснодонцев (Автозаводский район).

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастные двое нижегородцев 24 и 28 лет. Причем один уже привлекался к уголовной ответственности. Задержанные рассказали, что чужая машина понадобилась им, чтобы добраться до своего дома.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемым мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вместе с тем в Ленинском районе задержали мужчину, угнавшего велосипед стои-мостью 7 тысяч рублей. Похищенное транспортное средство он продал на одном из рынков Нижнего Новгорода.

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