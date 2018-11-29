Тело 67-летнего мужчины найдено на пожаре в Варнавинском районе
Крупный пожар произошел в личном жилом доме в деревне Палаустное Варнавинского района. Сообщение о возгорании поступило 28 ноября в 03:03, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, полыхали кровля и помещения внутри постройки.
В результате пожара выгорела внутренняя отделка дома, уничтожено имущество на площади 64 квадратных метров.
В сгоревшем доме найдено тело 67-летнего хозяина.
Добавим, что в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 8 человек и 5 единиц техники.
Установлено, что огонь вспыхнул из-за неисправности отопительной печи и дымохода.
Как уточнили в МЧС, 28 ноября поступили сообщения о 8 пожарах, произошедших в Нижегородской области (один из них - в областном центре). Огнем повреждены четыре личных жилых дома, одна квартира и два строения.