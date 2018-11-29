Тело 67-летнего мужчины найдено на пожаре в Варнавинском районе

29 Нояб. 09:43 2018-11-29T09:45:50+03:00

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Крупный пожар произошел в личном жилом доме в деревне Палаустное Варнавинского района. Сообщение о возгорании поступило 28 ноября в 03:03, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, полыхали кровля и помещения внутри постройки.

В результате пожара выгорела внутренняя отделка дома, уничтожено имущество на площади 64 квадратных метров.

В сгоревшем доме найдено тело 67-летнего хозяина.

Добавим, что в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 8 человек и 5 единиц техники.

Установлено, что огонь вспыхнул из-за неисправности отопительной печи и дымохода.

Как уточнили в МЧС, 28 ноября поступили сообщения о 8 пожарах, произошедших в Нижегородской области (один из них - в областном центре). Огнем повреждены четыре личных жилых дома, одна квартира и два строения.