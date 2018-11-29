Нижегородское «Торпедо» проиграло «Ак Барсу» в матче КХЛ

29 Нояб. 09:31 2018-11-29T09:33:09+03:00

Теперь команда из Нижнего Новгорода готовится к поединку с московским«Динамо»

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Казанский «Ак Барс» разгромил нижегородское «Торпедо» на своей площадке со счетом 1:5 (0:2, 0:3, 1:0). Матч состоялся 28 ноября, сообщается на сайте «Торпедо».

На 18 секунде стартового периода Джастин Азеведо вывел «Ак Барс» вперед, а к середине матча в воротах Андрея Тихомирова и Дениса Костина побывало еще четыре безответные шайбы. Дубли оформили Джастин Азеведо и Артем Лукоянов. Еще одну шайбу в ворота нижегородской команды отправил Роб Клинкхаммер.

«Торпедовцы» же отличились однажды - ответный удар нанес Дамир Жафяров.

Голы: 1:0 - Азеведо (Секач) - 0:18, 2:0 - Лукоянов - 10:43, 3:0 - Азеведо (Ткачёв) - 26:19, 4:0 - Лукоянов (Абросимов, Потапов) - 28:01, 5:0 - Клинкхаммер (Ткачёв, Свитов) - 31:58, 5:1 - Жафяров (Паршин) - 37:42, 4:3 - Галузин - 47:38 (бол.), 5:3 - Эллисон (Мозякин, Кулёмин) - 52:10 (бол.), 5:4 - Жафяров (Паршин, Миле) - 44:39.

В субботу, 1 декабря, ХК «Торпедо» сыграет с московским «Динамо» (0+). Матч начнется в 16:30 в КРК «Нагорный».