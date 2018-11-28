2018-11-28T17:39:47+03:00
Общество

Проект «Команда правительства» Нижегородской области номинирован на «Премию Рунета»

Лауреаты будут названы на церемонии 29 ноября 2018 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Проект «Команда правительства» Нижегородской области номинирован на «Премию Рунета» и вошел в шорт-лист в номинации «Лидеры цифровой трансформации». Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Я очень горд за нашу команду, создавшую проект, который вызывает интерес на федеральном уровне. Наш опыт уже используется в других регионах. Мы вошли в шорт-лист, но рассчитываем, безусловно, на победу! – отметил Глеб Никитин.

Ранее в разные годы лауреатами премии становились такие компании как «Битрикс24», Tele2, МИА «Россия сегодня», «Сбербанк», Лаборатория Касперского, Яндекс, Samsung, система платежей Payler, Дневник.ру, ТАСС и другие. В 2018 года Премия Рунета будет присуждаться уже в 15-й раз. Лауреаты будут названы на XV церемонии вручения, которая состоится в Москве в четверг, 29 ноября 2018 года.

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