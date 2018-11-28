2018-11-28T17:27:55+03:00
Общество

Нижегородцы отправили более 12 тысяч заявок в информационную систему «Наш Нижний»

К системе подключились 100 домоуправляющих компаний
Юлия ИСАЕВА
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Уже 12 391 заявка от горожан поступила в информационную систему «Наш Нижний». Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу, чуть больше 11 тысяч из них уже отработаны.

Наибольшее количество обращений поступило от жителей Ленинского, Канавинского и Советского районов. Кроме того, к системе подключились 100 домоуправляющих компаний.

Ранее сообщалось, что в течение месяца в ИС «Наш Нижний» появится раздел по авариям, куда каждый житель сможет зайти и увидеть текущий статус по своему адресу.

Напомним, воспользоваться информационной системой «Наш Нижний» может любой нижегородец, чья управляющая компания присоединилась к системе. Для этого необходимо на компьютере или смартфоне набрать адрес нашнн.рф или позвонить по номеру 005. Все заявки фиксируются в системе «Наш Нижний», затем попадает в домоуправляющую компанию для выполнения работ и в мэрию на контроль.Если качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.

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