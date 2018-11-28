Алексей Левкович единогласно избран главой МСУ Балахнинского района

28 Нояб. 16:18 2018-11-28T16:18:39+03:00

За него проголосовали все 22 депутата

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Алексей Левкович избран главой местного самоуправления Балахнинского района в среду, 28 ноября 2018 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе главы районной администрации.

- 28 ноября состоялось внеочередное заседание Земского собрания, и единственным вопросом на повестке был вопрос об избрании главы местного самоуправления, в ходе которого Земское собрание решило избрать главой МСУ, возглавляющим администрацией, Алексея Левковича. Срок его полномочий составляет 5 лет, дата вступления в должность – 29 ноября 2018 года. За Алексей Левковича проголосовали единогласно все 22 депутата, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Балахнинского района.

Вторым кандидатом на данную должность был начальник управления сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Балахнинского муниципального района Сергей Лиходедов.