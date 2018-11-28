2018-11-28T16:18:39+03:00
Общество

Алексей Левкович единогласно избран главой МСУ Балахнинского района

За него проголосовали все 22 депутата
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Алексей Левкович избран главой местного самоуправления Балахнинского района в среду, 28 ноября 2018 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе главы районной администрации.

- 28 ноября состоялось внеочередное заседание Земского собрания, и единственным вопросом на повестке был вопрос об избрании главы местного самоуправления, в ходе которого Земское собрание решило избрать главой МСУ, возглавляющим администрацией, Алексея Левковича. Срок его полномочий составляет 5 лет, дата вступления в должность – 29 ноября 2018 года. За Алексей Левковича проголосовали единогласно все 22 депутата, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Балахнинского района.

Вторым кандидатом на данную должность был начальник управления сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Балахнинского муниципального района Сергей Лиходедов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря