2018-11-28T15:45:36+03:00
Происшествия

Лжесантехник и лжефармацевт обокрали пенсионерок в Нижнем Новгороде

Преступления были совершены в Автозаводком и Канавинском районах города
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Мошенники, представляющиеся сотрудниками социальных служб, ДУКов, правоохранительных органов и медицинских учреждений, продолжают «собирать дань» с пожилых нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В конце ноября 2018 года в полицию обратились две жительницы Автозаводского и Канавинского районов, пострадавшие от действий злоумышленников, которых они сами же и впустили в свои квартиры.

В Автозаводском районе неизвестный мужчина представился работником коммунальных служб, проверяющим счетчики для воды, и проник в квартиру 71-летней пенсионерки. Оставшись без присмотра, он похитил у хозяйки деньги и золотые украшения на общую сумму 25 тысяч рублей. Потерпевшая заметила пропажу лишь десять дней спустя.

В Канавинском районе неизвестные попали в квартиру 87-летней женщины под предлогом продажи лекарств. Им удалось похитить у пенсионерки более 92 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, личности злоумышленников устанавливаются.

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