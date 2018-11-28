Лжесантехник и лжефармацевт обокрали пенсионерок в Нижнем Новгороде
Мошенники, представляющиеся сотрудниками социальных служб, ДУКов, правоохранительных органов и медицинских учреждений, продолжают «собирать дань» с пожилых нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В конце ноября 2018 года в полицию обратились две жительницы Автозаводского и Канавинского районов, пострадавшие от действий злоумышленников, которых они сами же и впустили в свои квартиры.
В Автозаводском районе неизвестный мужчина представился работником коммунальных служб, проверяющим счетчики для воды, и проник в квартиру 71-летней пенсионерки. Оставшись без присмотра, он похитил у хозяйки деньги и золотые украшения на общую сумму 25 тысяч рублей. Потерпевшая заметила пропажу лишь десять дней спустя.
В Канавинском районе неизвестные попали в квартиру 87-летней женщины под предлогом продажи лекарств. Им удалось похитить у пенсионерки более 92 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, личности злоумышленников устанавливаются.