Карантин по бешенству объявлен из-за больного щенка под Выксой
Комиссия по охране Нижегородской области от заразных болезней животных объявила карантин по бешенству на территории рабочего поселка Досчатое под Выксой. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Согласно информации, бешенство было обнаружено у шестимесячного щенка, и это первый случай бешенства, выявленный с начала 2018 года на территории городского округа города Выксы. В последний раз случай бешенства был зарегистрирован ровно три года назад – и тоже на территории рабочего поселка Досчатое.
Кроме того, комиссия рассмотрела вопрос о профилактике и диагностике птичьего гриппа. По итогам обсуждения принято решение рекомендовать комитету госохотнадзора Нижегородской области усилить контроль в местах возможной миграции диких перелетных птиц, а также информировать региональную ветеринарную службу о всех случаях падежа птицы.