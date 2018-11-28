2018-11-28T15:18:42+03:00
Общество

Карантин по бешенству объявлен из-за больного щенка под Выксой

Зараженная бешенством собака была обнаружена в рабочем поселке Досчатое
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Комиссия по охране Нижегородской области от заразных болезней животных объявила карантин по бешенству на территории рабочего поселка Досчатое под Выксой. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Согласно информации, бешенство было обнаружено у шестимесячного щенка, и это первый случай бешенства, выявленный с начала 2018 года на территории городского округа города Выксы. В последний раз случай бешенства был зарегистрирован ровно три года назад – и тоже на территории рабочего поселка Досчатое.

Кроме того, комиссия рассмотрела вопрос о профилактике и диагностике птичьего гриппа. По итогам обсуждения принято решение рекомендовать комитету госохотнадзора Нижегородской области усилить контроль в местах возможной миграции диких перелетных птиц, а также информировать региональную ветеринарную службу о всех случаях падежа птицы.

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