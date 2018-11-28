Водитель «Рено» сбил 14-летнюю девочку на пешеходом переходе в Нижнем Новгороде

28 Нояб. 14:38 2018-11-28T14:38:37+03:00

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27 ноября 2018 года в Нижегородском районе Нижнего Новгорода иномарка сбила 14-летнюю школьницу. Как сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 13:30.

По информации, девочка переходила дорогу около дома №4 на Казанском шоссе по всем правилам дорожного движения – по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Водитель «Рено», который сбил ее, получил права 18 лет назад. С серьезными травмами семиклассницу доставили в больницу. Она находилась без сопровождения взрослых.

Напомним, в Нижнем Новгороде разыскивают очевидцев страшной аварии, которая произошла 19 ноября на улице Энгельса в Сормовском районе недалеко от «Метеора». Водитель сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.