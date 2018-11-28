Улицу Софьи Перовской закроют для движения до конца года

28 Нояб. 13:38 2018-11-28T13:38:20+03:00

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Часть улицы Софьи Перовской в Московском районе будет ограничена для движения транспорта с 6 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Изменения связаны с проведением строительно-монтажных работ. Ограничения будут сняты 31 декабря 2018 года.

Речь идет об участке между домами № 3 и № 13. Водители смогут объезжать зону производства работ по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что с 4 декабря 2018 года в центре Нижнего Новгорода запретят стоянку транспортных средств на участке от дома №44 до дома №46 по улице Ульянова. Согласно информации, изменения вводятся для обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения автомобилей. Специалисты просят нижегородцев убирать свои машины от этих домов. Дата снятия ограничений не указана.