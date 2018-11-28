Владимир Панов встретится с жителями Автозаводского района 5 декабря
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проведет встречу с жителями Автозаводского района. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, мероприятие пройдет во Дворце культуры ОАО «ГАЗ» 5 декабря.
Начало запланировано на 18:30.
Напомним, Панов встречается с горожанами с 27 февраля 2018 года. Они уже прошли во всех восьми районах города: Автозаводском, Сормовском, Приокском, Московском, Ленинском, Советском, Канавинском и Нижегородском.
Ранее сообщалось, что 21 ноября Панов встретился с Михаилом Галустяном. Они обсудили вопросы сотрудничества по реализации молодежных проектов военно-патриотического профиля.
- В Нижнем Новгороде хорошо развито направление военно-тактических игр, я его нахожу образцово-показательным. Цель визита в город – закрепить имеющиеся результаты и наращивать их, - заявил Галустян. Мэр поддержал предложение создать военно-патриотический центр компетенций в Нижнем Новгороде.