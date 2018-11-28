Сотрудник «РФЯЦ-ВНИИЭФ» подозревается в вымогательстве и получении взятки
В Сарове сотрудник отдела строительного контроля департамента капитального строительства подозревается в получении взятки. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, 21 ноября он взял у сотрудника инжиниринговая компании один миллион рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершений действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенные с вымогательством взятки, в крупном размере» УК РФ.
Он угрожал компании отказом в подписании актов выполненных работ за октябрь-ноябрь 2018 года и в последующие месяцы.
Мужчину задержали 27 ноября, когда он получил деньги в офисе обособленного подразделения ОП «Саров» АО «Электрон».
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.