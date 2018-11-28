Житель Гагинского района угнал у друга автомобиль, чтобы искупаться в речке

28 Нояб. 11:58 2018-11-28T11:58:57+03:00

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы

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В августе 2018 года житель Гагинского района Нижегородской области похитил автомобиль у друга, чтобы искупаться в речке. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

36-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Угон автомобиля» Уголовного кодекса Российской Федерации.

По информации, он вместе со своим знакомым распивал алкоголь, а после того, как второй уснул, решил доехать на его легковушке до реки Пьяна, чтобы искупаться. По пути его остановили правоохранители.

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что Дзержинский городской суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Он похитил у восьмилетней девочки золотые сережки. В результате его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима.