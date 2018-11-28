Первый оператор АСОП появился в Нижегородской области
27 ноября 2018 года в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области прошло заседание комиссии по отбору операторов АСОП (автоматизированной системы оплаты проезда). Как сообщает пресс-служба регионального правительства, процедуру отбора прошло ООО «Ситикард».
Согласно информации, все перевозчики Нижнего Новгорода уже готовы к внедрению этой системы.
- Операторами АСОП могут стать любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие возможность и желание создать и обеспечить функционирование системы, - пояснили в минтрансе.
На территории региона будут три оператора АСОП. Напомним, все мероприятия по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда будут завершены до начала 2019 года.
Ранее сообщалось, что 27 ноября еще в семи маршрутках Нижнего Новгорода появилась возможность расплачиваться за проезд бесконтактной банковской картой или транспортной картой с электронным кошельком. Как сообщает ООО «Ситикард», речь идет о маршрутках №13, 29, 34, 44, 75, 81 и 88.