Власти планируют сделать поселок Афонино частью Нижнего Новгорода

28 Нояб. 11:00 2018-11-28T11:04:23+03:00

По словам Глеба Никитина, это необходимо обсудить с администрацией Нижнего Новгорода и Кстовского района

Изменить размер текста: A A

27 ноября 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел прием граждан. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе мероприятия были рассмотрены семь вопросов, один из которых касается включения поселка Афонино в состав Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с проблемами к главе региона обратились жители посёлка Владимир Бойко и Екатерина Гирка. Они сообщили о сокращении маршрутов общественного транспорта. Глеб Никитин поручил минтрансу обеспечить работу городского транспорта.

Также обсуждался вопрос о включении Афонино в городскую черту Нижнего Новгорода. По словам Глеба Никитина, это необходимо обсудить с администрацией Нижнего Новгорода и Кстовского района.

- Жители должны понимать, что включение посёлка в состав города не позволит одномоментно решить социальные проблемы. Работа по их решению должна вестись вне зависимости от административной принадлежности. При этом мы понимаем, что расширение агломерации вполне логично, поэтому обязательно проведём проработку вопроса, - пояснил губернатор.