Игорь Зотов стал руководителем аппарата правительства Нижегородской области

28 Нояб. 10:19 2018-11-28T11:33:27+03:00

До этого он был главой представительства правительства региона в Москве

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28 ноября 2018 года Игорь Зотов занял должность руководителя аппарата правительства Нижегородской области. Соответствующий документ подписан губернатором Глебом Никитиным. По информации пресс-службы регионального правительства, до этого назначения Зотов был главой представительства правительства Нижегородской области в Москве.

По словам Глеба Никитина, Зотов хорошо проявил себя на предыдущей должности. Например, наладил взаимодействие и готовил встречи с членами федерального правительства.

- На данный момент Нижегородская область стала вторым в стране регионом по объему выделяемого финансирования из бюджета РФ на 2019 год. Это лучший показатель успешности проведенной работы, - объяснил Глеб Никитин.

Справка "КП"

Игорь Зотов родился 6 января 1988 года в Москве. Свою карьеру он начал в 2007 году в корпорации «Уралсиб», затем работал в ООО «Нефтепромлизинг» («НК «Роснефть»), ЗАО «РЕГИОН Лизинг и АО «Станкопром».