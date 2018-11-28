Пилорама на площади 400 квадратных метров сгорела в Кулебаках 27 ноября

28 Нояб. 09:47 2018-11-28T09:47:42+03:00

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27 ноября 2018 года в Кулебаках загорелось здание пилорамы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение поступило в дежурную часть в 21:22.

Когда спасатели прибыли на место вызова на улицу Бухвалова, огонь уже охватил все здание. Он уничтожил кровлю, повредил внутренние помещения на площади 400 квадратных метров и имущество, находившееся внутри.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 18 человек личного состава и шесть единиц техники.

Причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что 26 ноября 2018 года в Нижегородской области произошли два страшных пожара, унесших жизни людей. По информации, погибли двое мужчин. Первая трагедия произошла в областном центре, а вторая - в Уренском районе.