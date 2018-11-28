Нижегородское «Торпедо» снова сразится с казанским «Ак Барсом» в матче КХЛ

28 Нояб. 09:16 2018-11-28T09:23:06+03:00

На этот раз встреча состоится на льду казанского клуба

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28 ноября 2018 года в Казани пройдет очередной матч Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» из Нижнего Новгорода встретится с местным «Ак Барсом».

Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, это будет третий матч между нижегородским и казанским клубом за этот сезон. Команды уже встречались на льду 18 сентября и 5 ноября. Оба матча проходили в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Ак Барса», а вторая - 4:3. Оба раза победа была за хоккеистами из Казани.

Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.