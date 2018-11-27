Дмитрий Каргин опроверг информацию о повышении стоимости проезда на А-71

27 Нояб. 16:55 2018-11-27T16:55:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Дмитрий Каргин опроверг информацию о повышении стоимости проезда на маршруте А-71 в Нижнем Новгороде. По словам представителя перевозчика, включение маршрута А-71 в число тех, на которых планируется повышение стоимости проезда, является технической ошибкой.

- Информация о повышении стоимости проезда на нашем маршруте с декабря не соответствует действительности. Ошибка, по всей видимости, произошла из-за того, что наше предприятие входит в ООО «Лидер-Транс», обслуживающее еще ряд маршрутов, и как раз на остальных направлениях стоимость проезда планируют увеличить, - пояснил представитель ИП Каргин НИА «Нижний Новгород».

Напомним, накануне пресс-служба администрации Нижнего Новгорода сообщала, что девять маршрутов в Нижнем Новгороде планируют поднять цены на проезд до 30 рублей. Повышение коснется маршрутов №№14, 39, 50, 63, 79, 89, 92, а также Т-4.