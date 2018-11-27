В Нижегородской области появится логистический хаб

27 Нояб. 16:28 2018-11-27T16:28:06+03:00

Подготовка к созданию будет проводиться уже в следующем году, а сам терминал заработает к 2020 году

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В Нижегородской области планируется создать логистический хаб. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 27 ноября 2018 года губернатор Глеб Никитин обсудил этот вопрос на встрече с генеральным директором «Почты России» Николаем Подгузовым.

Глеб Никитин заявил, что подготовка к созданию будет проводиться уже в следующем году, а сам терминал заработает к 2020 году.

- Хотелось бы выразить благодарность «Почте России» за такие социально ответственные решения, за готовность меняться в интересах граждан, реализовывать новые проекты, - подчеркнул Глеб Никитин.

Планируемый объем инвестиций в этот проект – два-три миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в столице Приволжья создадут Центр развития предпринимательства и инвестиций. Это будет своего рода "внешний офис", в котором выслушают проблемы бизнесменов и проконсультируют по ним.