В Нижегородской области появится логистический хаб
В Нижегородской области планируется создать логистический хаб. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 27 ноября 2018 года губернатор Глеб Никитин обсудил этот вопрос на встрече с генеральным директором «Почты России» Николаем Подгузовым.
Глеб Никитин заявил, что подготовка к созданию будет проводиться уже в следующем году, а сам терминал заработает к 2020 году.
- Хотелось бы выразить благодарность «Почте России» за такие социально ответственные решения, за готовность меняться в интересах граждан, реализовывать новые проекты, - подчеркнул Глеб Никитин.
Планируемый объем инвестиций в этот проект – два-три миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что в столице Приволжья создадут Центр развития предпринимательства и инвестиций. Это будет своего рода "внешний офис", в котором выслушают проблемы бизнесменов и проконсультируют по ним.