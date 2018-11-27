В Сергаче обнаружен неучтенный 12-квартирный жилой дом

27 Нояб. 15:52 2018-11-27T15:52:01+03:00

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Прокуратура Нижегородской области проверила информацию, размещенную в СМИ, о жилом доме, который не включен в реестры федерального, областного или мунциипального имущества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации, в Сергаче действительно есть такой дом. Он был построен в 1974 году. В течение двадцатилет администрация выдавала ордена на квартиры. Но здание не включено ни в один из реестров.

- Дом обслуживается жителями самостоятельно: произведен ремонт крыши, выполнена новая электрическая проводка, подведены сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Заключены договоры на поставку электрической энергии, воды, газа, - пояснили сотрудники прокуратуры.

Также сообщается, что жильцы уже обращались в мэрию, чтобы та приняла меры к оформлению имущественных прав на жилой дом. Однако никаких работ не было проведено.

В результате в адрес главы администрации города Сергача прокуратурой было внесено представление, которое находится на рассмотрении.