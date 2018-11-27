29 домов отремонтированы в Павлове в рамках программы капитального ремонта

27 Нояб. 15:24 2018-11-27T15:24:48+03:00

В следующем году будут проводиться работы еще в девяти домах

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Комиссия фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области под председательством Геннадия Дурдаева проверила качество работ в Павлове. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства и губернатора.

По трем адресам – дом №2 на улице Полевая, дом №8 на улице Новаторов и дом №53 на улице Советская – уже завершен капремонт фасадов, крыш, подвалов и внутридомовых коммуникаций.

Стоимость ремонта первого дома составила чуть больше шести с половиной миллионов рублей, второго – около 200 тысяч, а третьего – более полутора миллионов. Дома были построены в 1960-х годах и нуждались в капитальном ремонте.

Всего за время действия программы в Павлове были отремонтированы 29 многоквартирных домов. В следующем году будут проводиться работы еще в девяти домах.

Напомним, в рамках этой же программы в Арзамасе был отремонтирован 21 многоквартирный дом. В следующем году запланирован ремонт семи домов с разными видами работ.