2018-11-27T15:24:48+03:00
Общество

29 домов отремонтированы в Павлове в рамках программы капитального ремонта

В следующем году будут проводиться работы еще в девяти домах
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Комиссия фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области под председательством Геннадия Дурдаева проверила качество работ в Павлове. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства и губернатора.

По трем адресам – дом №2 на улице Полевая, дом №8 на улице Новаторов и дом №53 на улице Советская – уже завершен капремонт фасадов, крыш, подвалов и внутридомовых коммуникаций.

Стоимость ремонта первого дома составила чуть больше шести с половиной миллионов рублей, второго – около 200 тысяч, а третьего – более полутора миллионов. Дома были построены в 1960-х годах и нуждались в капитальном ремонте.

Всего за время действия программы в Павлове были отремонтированы 29 многоквартирных домов. В следующем году будут проводиться работы еще в девяти домах.

Напомним, в рамках этой же программы в Арзамасе был отремонтирован 21 многоквартирный дом. В следующем году запланирован ремонт семи домов с разными видами работ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря